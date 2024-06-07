Ошибка каждого кошатника: после прочтения вы не возьмете кошку на руки

Ветеринары объяснили, почему нельзя брать кошку на руки

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцам очаровательных кошек бывает сложно сдерживать свои порывы при виде любимого питомца: так и хочется взять свою красавицу на руки.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако большинству котов это не по душе: они будут сидеть с недовольным видом, начнут мяукать и всячески пытаться освободиться.

Это означает, что животным не нравятся такие проявления теплых чувств.

Почему так происходит?

Эксперты в области психологии кошек считают, что корни этой реакции питомца уходят в его "дикое" прошлое. Ранее звери были вынуждены охотиться, чтобы добыть себе еду. Во время охоты на мелких грызунов кошки обычно поднимают свою добычу над землей.

Именно поэтому кошка не радуется, когда ее поднимают: она чувствует себя добычей. Человек непреднамеренно показывает, что его питомец гораздо слабее, заставляя кошку испытывать страх.

К тому же иногда хозяин может неудобно держать животное, причиняя ему серьезный дискомфорт.

Если вы не хотите испортить отношения со своей кошкой, не заставляйте ее испытывать негативные эмоции по отношению к вам — уважайте ее желания, и она отплатит вам искренней любовью.