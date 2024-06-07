Закрывают носик лапками: кошки делают это не просто так

Поведение кошек часто вызывает недоумение даже у тех, кто всю жизнь прожил рядом с этими пушистыми созданиями.
Люди стремятся найти логичное объяснение странностям в поведении своих питомцев, однако ученые уже предоставили точные и конкретные ответы.
Например, многие знают, что кошки любят спать, прикрывая носик: они используют свои лапы и хвост как "одеяло".
Даже народные приметы связаны с этой привычкой. Считается, что если кошка спит с прикрытым носиком, это предвещает изменение погоды.
Кошки обладают высокой чувствительностью, поэтому они действительно могут ощущать изменения погоды. Если в доме становится холоднее, животное старается защитить свой уязвимый к холоду нос. В такой позе кошке комфортнее.
Но это не единственная причина.
Многие знают, что питомцы активны ночью и предпочитают отдыхать днем.
Если кошачья лежанка не защищена от света, животное будет стараться укрыться от солнечных лучей и других источников света.
В таком случае стоит приобрести для кошки изолированный и удобный домик с мягкой и уютной лежанкой.
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