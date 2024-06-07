Закрывают носик лапками: кошки делают это не просто так

Эксперты дали ответ, почему кошки закрывают нос лапами

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Поведение кошек часто вызывает недоумение даже у тех, кто всю жизнь прожил рядом с этими пушистыми созданиями.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Люди стремятся найти логичное объяснение странностям в поведении своих питомцев, однако ученые уже предоставили точные и конкретные ответы.

Например, многие знают, что кошки любят спать, прикрывая носик: они используют свои лапы и хвост как "одеяло".

Даже народные приметы связаны с этой привычкой. Считается, что если кошка спит с прикрытым носиком, это предвещает изменение погоды.

Кошки обладают высокой чувствительностью, поэтому они действительно могут ощущать изменения погоды. Если в доме становится холоднее, животное старается защитить свой уязвимый к холоду нос. В такой позе кошке комфортнее.

Но это не единственная причина.

Многие знают, что питомцы активны ночью и предпочитают отдыхать днем.

Если кошачья лежанка не защищена от света, животное будет стараться укрыться от солнечных лучей и других источников света.

В таком случае стоит приобрести для кошки изолированный и удобный домик с мягкой и уютной лежанкой.