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Гораздо больше, чем кошек: почему собаки до глубины души не любят ежей

Кинологи объяснили, почему собаки не любят ежей

1:12
Зоосфера » Собаки

Когда человек приручил собаку, она начала защищать его от любых угроз, в том числе от других животных.

Кинологи объяснили, почему собаки не любят ежей
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Поэтому собака всегда будет негативно реагировать на любое постороннее существо на своей территории. Известно, что собаки и кошки часто конфликтуют из-за различий в восприятии сигналов.

Но почему же собаки так не любят ежей, даже больше, чем других животных?

Ученые нашли простое объяснение. Если вы наблюдали за поведением ежа в естественной среде, то тревога собаки становится понятной. Ежи не стараются скрываться — наоборот, они продвигаются с шумом и треском.

Собака, как истинный защитник, сразу напрягается и готовится к атаке на приближающуюся угрозу.

Однако еж не убегает при виде разъяренной собаки: максимум, что он делает, это сворачивается в шар, прячась за своими иголками.

Собака воспринимает такое поведение как агрессию и принимает вызов — она начинает кусать и пытаться съесть ежа. Если это произойдет, то могут погибнуть оба животных. Иголки ежа чрезвычайно опасны для внутренних органов собаки.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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