Гораздо больше, чем кошек: почему собаки до глубины души не любят ежей

Когда человек приручил собаку, она начала защищать его от любых угроз, в том числе от других животных.
Поэтому собака всегда будет негативно реагировать на любое постороннее существо на своей территории. Известно, что собаки и кошки часто конфликтуют из-за различий в восприятии сигналов.
Но почему же собаки так не любят ежей, даже больше, чем других животных?
Ученые нашли простое объяснение. Если вы наблюдали за поведением ежа в естественной среде, то тревога собаки становится понятной. Ежи не стараются скрываться — наоборот, они продвигаются с шумом и треском.
Собака, как истинный защитник, сразу напрягается и готовится к атаке на приближающуюся угрозу.
Однако еж не убегает при виде разъяренной собаки: максимум, что он делает, это сворачивается в шар, прячась за своими иголками.
Собака воспринимает такое поведение как агрессию и принимает вызов — она начинает кусать и пытаться съесть ежа. Если это произойдет, то могут погибнуть оба животных. Иголки ежа чрезвычайно опасны для внутренних органов собаки.
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