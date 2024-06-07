Панический страх зеркал: почему кошка не любит смотреть на свое отражение

Стало известно, почему кошка не любит смотреть в зеркало

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Если у вас дома живет кошка, то вы, вероятно, замечали её странное поведение по отношению к зеркалам.

Фото: commons.wikimedia.org by K B is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это действительно вызывает множество вопросов, ведь кошки — создания невероятно умные и любопытные. Однако, в большинстве случаев зеркала не привлекают их внимания и не вызывают интереса.

Иногда, правда, животные проявляют агрессию, явно показывая свою злость.

Существует поверье, что кошки обладают магическими способностями видеть потусторонний мир, а зеркала в этом контексте служат чем-то вроде порталов. Суеверные люди верят, что питомцы могут видеть в них нечистую силу.

Учёные решили исследовать этот вопрос и нашли простое объяснение. Оказалось, что при виде своего отражения кошка не понимает, что это она сама.

Поэтому она может разозлиться, приняв своё отражение за потенциального конкурента.

Однако, обнаружив отсутствие запаха, кошка быстро теряет интерес к отражению и перестаёт обращать на него внимание.

Маленькие котята, наоборот, часто пытаются играть с зеркалом и ведут себя очень дружелюбно.