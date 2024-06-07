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Как понять, что собака счастлива с вами: несколько главных показателей

Кинологи назвали признаки счастливой собаки

1:22
Зоосфера » Собаки

Чтобы стать лучшим хозяином в мире, недостаточно просто кормить и выгуливать животное: важно понимать его психологию и поведение.

Кинологи назвали признаки счастливой собаки
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Не каждый человек способен дать своему питомцу все, что ему необходимо.

Хотя пес не умеет говорить, по его поведению можно понять, что ему не нравится его жизнь.

Как понять, что ваша собака счастлива с вами:

Хороший аппетит

Если собака грустит, переживает или находится в депрессии, она будет плохо есть. Плохой аппетит без наличия заболеваний указывает на проблемы в ваших отношениях с питомцем. Пересмотрите свой подход к воспитанию и проведению времени вместе.

Спит рядом с вами

Если собака видит в вас лидера, уважает и любит, она будет стремиться лежать как можно ближе к вам, даже если для этого придется пожертвовать удобной лежанкой.
Дело в том, что пес всегда выбирает лидера, на защиту которого надеется во время сна.

Ловит ваш взгляд

Собаки очаровательны, когда смотрят на любимого человека. Их взгляд становится ласковым, нежным и влюбленным.
Именно так пес смотрит на хозяина, рядом с которым ему хорошо.

Виляет хвостом

Этот знак радости и удовольствия известен всем: счастливая собака будет вилять хвостом без остановки, когда вы рядом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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