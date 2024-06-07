Стоит ли думать, что она вам не доверяет: почему кошка не дает трогать лапы

Кошки не всегда охотно принимают наше внимание: иногда они довольно агрессивно реагируют на попытки прикоснуться к "запретным" зонам.
Например, большинству кошек не понравится, если вы решите потрогать их лапки. Почему же у животных возникает такая реакция?
Ученые выделяют следующие 4 причины:
Это просто неприятно
Для кошки прикосновение к лапкам может быть сродни щекотке, которая не всем нравится. В этой части тела сосредоточено много нервных окончаний, поэтому такие прикосновения приносят дискомфорт.
Тревога
Когти для домашних хищников являются средством защиты. Когда хозяин рядом, использовать это "оружие" нельзя, что и вызывает у них беспокойство.
Страх
Лапы для кошек невероятно важны. С их помощью они выполняют большинство своих функций. Поэтому животные боятся, что хозяин может случайно повредить такую важную часть тела.
Ощущения
Подушечки на лапках помогают кошкам "считывать" информацию о своем окружении. Когда хозяин начинает трогать их лапы, кошка теряет ориентир, что вызывает у нее нервозность.
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