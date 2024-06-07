Почему кошки любят спать в хозяйской постели: самые необычные причины

Стало известно, почему кошки любят спать в хозяйской постели

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Большинство домашних кошек предпочитают спать в постели хозяина. Однако дело здесь не всегда в привязанности к человеку: питомец может проводить время в кровати и в одиночестве.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошки тщательно выбирают места для сна, поэтому если они предпочитают хозяйскую постель, на то есть свои причины.

Учёные выделяют три основные причины:

Отсутствие удобной зоны отдыха

Кошкам нравится спать с комфортом, и это не секрет. Поэтому хозяевам следует тщательно выбирать лежанку и кошачий домик. Они должны быть удобными и приятными, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.

Если кошка выбирает вашу кровать вместо своей лежанки, значит, второй вариант оказался для неё более привлекательным.

Холод

Кошки очень любят тепло и могут даже спать на батареях. Они чувствительны к колебаниям температуры, поэтому, если животному стало холодно, оно выберет более тёплое место, как ваша кровать.

Привязанность

Если кошка любит спать на кровати не только в ваше отсутствие, но и вместе с вами, это может свидетельствовать о сильной привязанности. Ткани хранят запахи, которые питомец хорошо различает.

Если кошка скучает по вам, она выберет место, где запах хозяина наиболее сильный.