Почему кошки любят спать в хозяйской постели: самые необычные причины

Большинство домашних кошек предпочитают спать в постели хозяина. Однако дело здесь не всегда в привязанности к человеку: питомец может проводить время в кровати и в одиночестве.
Кошки тщательно выбирают места для сна, поэтому если они предпочитают хозяйскую постель, на то есть свои причины.
Учёные выделяют три основные причины:
Отсутствие удобной зоны отдыха
Кошкам нравится спать с комфортом, и это не секрет. Поэтому хозяевам следует тщательно выбирать лежанку и кошачий домик. Они должны быть удобными и приятными, чтобы питомец чувствовал себя максимально комфортно.
Если кошка выбирает вашу кровать вместо своей лежанки, значит, второй вариант оказался для неё более привлекательным.
Холод
Кошки очень любят тепло и могут даже спать на батареях. Они чувствительны к колебаниям температуры, поэтому, если животному стало холодно, оно выберет более тёплое место, как ваша кровать.
Привязанность
Если кошка любит спать на кровати не только в ваше отсутствие, но и вместе с вами, это может свидетельствовать о сильной привязанности. Ткани хранят запахи, которые питомец хорошо различает.
Если кошка скучает по вам, она выберет место, где запах хозяина наиболее сильный.
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