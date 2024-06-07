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По какому принципу кошка выбирает хозяина: как соответствовать всем критериям

Эксперты ответили, по какому принципу кошка выбирает хозяина

1:16
Зоосфера » Кошки

Каждому хотелось бы, чтобы кошка выбрала своим хозяином именно его: внимание и преданность такого независимого и своенравного животного льстят нашему самолюбию.

Эксперты ответили, по какому принципу кошка выбирает хозяина
Фото: Wikipedia by Martin Bahmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Поэтому многие пытаются ухитриться, чтобы заставить питомца любить только их.

Ранее считалось, что кошки выбирают хозяев, основываясь на проявлениях доброты и заботы, и поэтому стараются отдавать предпочтение тому, кто чаще делает им приятные сюрпризы.

Однако это не так.

Кошка вполне может использовать одного из членов семьи для получения ласки и корма, одновременно проявляя подлинную привязанность к другому человеку. Эксперты в области психологии кошек решили выяснить, по какому принципу они выбирают своих хозяев.

Как оказалось, для кошек важна эмоциональная составляющая отношений. Если животное чувствует вашу любовь, скорее всего, оно ответит вам взаимностью.

Также выбор кошки на первый взгляд может показаться нелогичным, но в этом есть свой смысл. Человек может не всегда активно участвовать в организации досуга и рациона кошки, но если она ощущает от него эмоциональную отдачу, это становится для нее гораздо важнее.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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