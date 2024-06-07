Почему кошка валяется на спине и "подмигивает" хозяину: наконец открылась правда

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Стало известно, чем обусловлено поведение кошки, когда она валяется и "подмигивает"

1:20
Зоосфера » Кошки

Владельцы кошек могут быть сильно удивлены, увидев свою любимицу, катающуюся по полу без видимой причины.

Стало известно, чем обусловлено поведение кошки, когда она валяется и "подмигивает"
Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Первой мыслью может быть валерьянка, ведь это растение часто вызывает у животных подобную реакцию. Однако это далеко не единственная причина такого поведения.

Специалисты выяснили, что такое поведение говорит о том, что кошка абсолютно счастлива. Если вам не удалось наладить доверительные отношения с питомцем, она не будет так поступать.

Во время этого необычного процесса животное активно и бесстрашно показывает свой живот. Это означает, что питомец полностью вам доверяет. Кстати, такое поведение кошки может быть связано с желанием пометить территорию, чтобы другие животные не посягали на нее.

Ещё одним загадочным поведением кошек является своеобразное подмигивание. Поскольку питомец не может разговаривать, он выражает свои чувства таким образом.

Когда кошка смотрит на вас и медленно закрывает и открывает глаза, это настоящее признание в любви.

Поэтому не стоит удивляться, если вы заметили очередную странность в поведении своего питомца: кошки всегда ведут себя логично, и каждое их действие имеет объяснение.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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