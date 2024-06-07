Как кошки подражают своему хозяину: как это происходит

Ученые выяснили, что кошки способны повторять поведение человека.
Ранее считалось, что кошки являются одиночками.
Однако результаты исследования показали, что домашние питомцы внимательно наблюдают за своими хозяевами, учатся у них и повторяют определенные действия.
Авторы исследования наблюдали за поведением кошек в течение десяти лет. Также специалисты изучали эффективность особого метода дрессировки под названием "Делай как я".
Цель этой тренировки заключается в том, чтобы кошка повторила за человеком определенное действие.
Выяснилось, что домашние питомцы могут повторять за своими хозяевами большинство движений. Успешность повторения составила 81 процент.
Ранее ученые утверждали, что подражать человеку способны только обезьяны, попугаи, дельфины и касатки. Однако новый эксперимент показал, что это возможно и для кошек.
Тем не менее, некоторые специалисты скептически отнеслись к результатам исследования, приводя в пример медведей, которых обучили ездить на мотоциклах.
Отмечается, что при этом "медведи сами по себе на мотоциклах не ездят".
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?