Как кошки подражают своему хозяину: как это происходит

Эксперты рассказали, как кошки подражают своему хозяину

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ученые выяснили, что кошки способны повторять поведение человека.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Ранее считалось, что кошки являются одиночками.

Однако результаты исследования показали, что домашние питомцы внимательно наблюдают за своими хозяевами, учатся у них и повторяют определенные действия.

Авторы исследования наблюдали за поведением кошек в течение десяти лет. Также специалисты изучали эффективность особого метода дрессировки под названием "Делай как я".

Цель этой тренировки заключается в том, чтобы кошка повторила за человеком определенное действие.

Выяснилось, что домашние питомцы могут повторять за своими хозяевами большинство движений. Успешность повторения составила 81 процент.

Ранее ученые утверждали, что подражать человеку способны только обезьяны, попугаи, дельфины и касатки. Однако новый эксперимент показал, что это возможно и для кошек.

Тем не менее, некоторые специалисты скептически отнеслись к результатам исследования, приводя в пример медведей, которых обучили ездить на мотоциклах.

Отмечается, что при этом "медведи сами по себе на мотоциклах не ездят".