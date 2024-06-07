Каких людей ненавидят собаки: если вы один из них, то вам грозит опасность быть укушенным

Кинологи назвали людей, которых не любят собаки

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собака является самым верным другом человека, которого удалось не только приручить, но и сделать полноценным членом семьи.

Однако это не значит, что пес должен любить всех без исключения: некоторые люди могут его раздражать.

Эксперты составили список из пяти типажей, которые часто вызывают негативные эмоции у собак:

Пьяные

Под воздействием алкоголя у человека меняется походка, нарушается координация движений и даже запах. Для собак это непредсказуемо и выбивается из их привычного восприятия мира. Поэтому даже свой хозяин, вернувшийся с вечеринки, может быть облаян.

Маленькие дети

Дети часто нарушают личные границы, дергают за хвост, обнимают. Взрослые смотрят на это с умилением, а для собаки это стресс. Дети, сами того не осознавая, могут проявлять признаки доминирования — обнимать и смотреть в глаза, что раздражает пса.

Велосипедисты

Собаки боятся велосипедистов, так как те выглядят необычно и угрожающе. Пес может попытаться укусить "непонятное существо" или хотя бы облаять, чтобы прогнать его со своей территории. Без велосипеда человек перестает быть страшным, и нейтральное отношение животного возвращается.

Почтальоны

Почтальоны, разносящие корреспонденцию в загородные дома или в частный сектор, знают о ненависти собак. Все собаки начинают громко лаять, чтобы прогнать непрошенного гостя. Секрет такой ненависти прост: от почтальонов пахнет типографской краской, которую собаки не любят.

"А можно погладить?"

Для собаки контакт с незнакомым человеком — это стресс. Ей не нравится, когда люди трогают ее за голову и смотрят в глаза. Для животных это означает вызов на бой, на который пес может ответить агрессией.