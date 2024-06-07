В чем его секрет: за ним бегает любая собака, готовая на все

Собаки часто совершают действия, которые кажутся непостижимыми для человека, так как их поведение иногда лишено очевидного смысла.
К примеру, многих удивляет привычка питомца периодически гоняться за своим хвостом.
Многие считают, что так поступают только щенки, которые изучают своё тело. Однако, за этим занятием можно поймать и взрослую собаку.
Как оказалось, у собак существует множество причин для того, чтобы гоняться за своим хвостом.
Например, если у собаки нет никаких занятий, хозяин постоянно на работе, а дома занимается своими делами, то пес может начать играться с тем, что есть под рукой, от скуки. В таком случае стоит пересмотреть подход к организации досуга питомца и уделять ему больше внимания. Обратная ситуация: если человек постоянно дрессирует собаку и перегружает её, то животное может гоняться за хвостом, чтобы снять напряжение.
Ещё одной странной причиной может быть неудовлетворительный вид хвоста. У собаки нет рук, чтобы решить этот вопрос самостоятельно, поэтому она пытается достать проблемное место зубами.
В этом случае стоит просто вычесать хвост собаки, чтобы она успокоилась.
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