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Зачем собаки спят с человеком: ученые нашли ответ

Ученые ответили, почему собаки спят с человеком

1:37
Зоосфера » Собаки

Некоторые владельцы собак замечают, что их питомцы стараются лечь спать вместе с членами семьи в одной кровати.

Ученые ответили, почему собаки спят с человеком
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кто-то пытается отучить собаку от этой привычки, а кто-то не видит в этом ничего плохого. Однако собака не будет просто так "атаковать" хозяйскую кровать.

На это у нее есть как минимум пять причин:

Привычка с детства

Если вы хотите спать в одиночестве, не приучайте щенка спать с вами. Питомец должен понять, что это ваша личная территория, куда ему нет доступа.
В противном случае ему будет непонятно, почему сегодня его ругают за то, что раньше было разрешено.

Отсутствие собственной зоны отдыха

У собаки должна быть своя лежанка, где она сможет удобно расположиться. Поэтому тщательно подойдите к выбору места для отдыха вашего питомца.
Если лежанка покажется собаке неудобной, она отправится спать к вам.

Холод

Не все породы собак хорошо переносят холод. Если в доме стало прохладно, животное будет искать самое теплое место для сна.
И хозяйская постель идеально подходит для этой цели.

Любовь

Собаки прямо выражают свои чувства, поэтому им кажется естественным спать рядом с любимыми людьми.
Кроме того, они воспринимают вас как часть своей стаи и стараются держаться ближе к членам группы.

Страх

Не каждая собака обладает львиной храбростью: некоторые могут быть напуганы или испытывать стресс.
Во сне животное становится уязвимым, поэтому ищет вашей защиты в случае опасности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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