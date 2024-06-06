Как собаки воспринимают человеческое лицо: вы будете удивлены

Международная группа исследователей установила, что мозг собак не способен различать человеческие лица.
По словам ученых, питомцы не могут отличить лицо человека от затылка. Следовательно, собаки не могут распознавать эмоции своих владельцев по лицам.
В ходе исследования ученые провели сканирование мозга 20 собак, которые смотрели на экран с изображениями лиц и затылков людей.
Кроме того, собакам показывали морды и спины других собак. В итоге было выявлено, что мозг питомцев не реагировал на появление лиц на экране. Таким образом, собаки видят наши лица и затылки одинаково.
При этом результаты МРТ показали, что у человека при взгляде на лицо активируются определенные участки мозга.
У собак этого не происходит. Однако, если питомец смотрит на морду другой собаки, он ее воспринимает.
Таким образом, попытки переглядываться со своими домашними животными бессмысленны: собака все равно не сможет "прочитать" эмоции хозяина по лицу.
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