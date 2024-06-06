Как наказать кошку: ни в коем случае не брать за шкирку

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Россиянам рассказали, как нельзя наказывать кошку

Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек используют неправильный способ наказания: хватают кошку за шкирку и ругают ее в этот момент.

Россиянам рассказали, как нельзя наказывать кошку
Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Они считают, что эта методика правильна и "разрешена", ведь кошачьи мамы делают так со своими котятами. Однако эксперты в области зоологии разъяснили, можно ли применять такой метод к домашним питомцам.

Ответ специалистов однозначен: нельзя.

Кошачьи мамы хватают малышей за шкирку исключительно для того, чтобы перенести их в другое место. Небольшой вес котят не создает нагрузки на шею, поэтому они не испытывают боли. Взрослые же кошки намного тяжелее, и такой способ обращения с ними может быть неприятным и болезненным.

По мнению экспертов, хватание питомца за шкирку может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Неосторожный захват может вызвать переломы или травмы костей.

Кроме физического вреда, есть еще один аспект: такое обращение унижает кошку.

Животное, естественно, обижается, и его поведение становится непредсказуемым. Кошка может испытать сильный стресс и перестать испытывать теплые чувства к хозяину.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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