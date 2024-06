Как наказать кошку: ни в коем случае не брать за шкирку

Многие владельцы кошек используют неправильный способ наказания: хватают кошку за шкирку и ругают ее в этот момент.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic