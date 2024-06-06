Эти покупки должен совершить каждый, кто хочет завести котенка

Прежде чем завести котенка, вам нужно будет приобрести не только специальный корм, но и другие аксессуары для его комфортного существования.
Вот небольшой список, с которым вам стоит отправиться в магазин.
Средства для ухода
Для ухода за вашим питомцем понадобятся специальная зубная щетка и паста для поддержания гигиены полости рта вашего пушистого друга.
Ватные палочки и диски будут необходимы для чистки ушей и глаз. Специальные кусачки помогут стричь и ровнять когти. Также не забудьте про шампунь и средства от паразитов.
Для вычесывания шерсти используйте фурминатор.
Еда
В зависимости от возраста котенка, нужно составить его рацион. Если он совсем маленький, кормите его молочной смесью. Более взрослым питомцам подойдут сухой корм, паштеты и желе.
Купите три миски: одну для питья, вторую для сухого корма, третью для влажного. Не забывайте про витамины и полезные добавки. В этом вам поможет определиться ветеринар.
Туалет
Если ваш котенок совсем малыш и не приучен к туалету, запаситесь терпением и одноразовыми пеленками. Для более взрослых питомцев подойдут лотки с низкими бортиками. Не забудьте про наполнитель. Многие хозяева не рекомендуют древесный, так как он может быть источником неприятного запаха.
Другие важные приспособления
У вашего питомца должно быть личное пространство в доме, чтобы он не портил мебель и другие предметы. Создайте для него уютное место, например, корзинку или специальное спальное место. Можно приобрести многофункциональный домик с когтеточкой.
Вашему малышу понадобятся игрушки: мышки, перышки и другие аксессуары.
Если животное будет выходить на улицу, купите для него ошейник и средства против паразитов.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?