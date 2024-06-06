Эти покупки должен совершить каждый, кто хочет завести котенка

Россиянам назвали обязательные покупки перед тем, как завести котенка

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Прежде чем завести котенка, вам нужно будет приобрести не только специальный корм, но и другие аксессуары для его комфортного существования.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Вот небольшой список, с которым вам стоит отправиться в магазин.

Средства для ухода

Для ухода за вашим питомцем понадобятся специальная зубная щетка и паста для поддержания гигиены полости рта вашего пушистого друга.

Ватные палочки и диски будут необходимы для чистки ушей и глаз. Специальные кусачки помогут стричь и ровнять когти. Также не забудьте про шампунь и средства от паразитов.

Для вычесывания шерсти используйте фурминатор.

Еда

В зависимости от возраста котенка, нужно составить его рацион. Если он совсем маленький, кормите его молочной смесью. Более взрослым питомцам подойдут сухой корм, паштеты и желе.

Купите три миски: одну для питья, вторую для сухого корма, третью для влажного. Не забывайте про витамины и полезные добавки. В этом вам поможет определиться ветеринар.

Туалет

Если ваш котенок совсем малыш и не приучен к туалету, запаситесь терпением и одноразовыми пеленками. Для более взрослых питомцев подойдут лотки с низкими бортиками. Не забудьте про наполнитель. Многие хозяева не рекомендуют древесный, так как он может быть источником неприятного запаха.

Другие важные приспособления

У вашего питомца должно быть личное пространство в доме, чтобы он не портил мебель и другие предметы. Создайте для него уютное место, например, корзинку или специальное спальное место. Можно приобрести многофункциональный домик с когтеточкой.

Вашему малышу понадобятся игрушки: мышки, перышки и другие аксессуары.

Если животное будет выходить на улицу, купите для него ошейник и средства против паразитов.