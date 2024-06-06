Каких людей всегда облаивают собаки: чуют их за версту

Существует распространенное мнение, что собака лает только на "плохих" людей, чувствуя их негативную энергетику.
Однако это не соответствует истине: у собаки есть свои "предпочтения", которые основаны на совершенно других принципах.
Собака — настоящий консерватор, поэтому её пугает и раздражает всё новое и непонятное.
На каких людей собаки чаще всего лают:
Дети
Если в вашей семье нет детей и собака не привыкла к ним, она может не знать, как к ним относиться. Поэтому часто собаки лают на маленьких детей.
Кроме того, дети бывают шумными и навязчивыми, что не всегда нравится животным.
Люди с тростью
Хозяевам бывает очень стыдно, когда их собака начинает лаять на пожилых людей или незрячих с тростью, но эти люди понимают: собака боится необычного предмета в руках незнакомца и пытается его отогнать.
Выпившие. Алкоголь меняет запах человека и влияет на его координацию. Собака не понимает, что случилось с человеком, и всё необъяснимое для консервативного животного кажется злом.
К тому же, собака может легко облаять даже своего хозяина, если тот вернулся домой пьяным.
Велосипедисты
Для собаки это не человек, а неизвестное быстрое и сильное "существо", которое может навредить ей или её хозяину. По той же причине некоторые собаки лают на машины и лошадей.
Со временем эта привычка проходит, когда ваш питомец поймёт, что велосипедист не представляет опасности.
Эмоциональные люди
Если собака видит экспрессивного человека, который громко говорит и активно жестикулирует, она напрягается: ей кажется, что незнакомец агрессивен и собирается напасть.
Не секрет, что все животные не любят громкие звуки и хаотичные движения.
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