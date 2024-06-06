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Эти привычки безумно раздражают кошку: не стоит так делать, если хотите сохранить отношения с питомцем

Эксперты назвали привычки, которые сильно раздражают питомца

1:19
Зоосфера » Кошки

Чтобы не испортить отношения с кошкой, важно понимать особенности её психологии и восприятия мира.

Эксперты назвали привычки, которые сильно раздражают питомца
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Некоторые, казалось бы, безобидные шутки могут серьёзно обидеть животное.

Какие 5 привычек хозяина раздражают питомцев:

Пугать пылесосом

Кошки очень боятся резких звуков, поэтому не стоит специально их пугать. Это может вызвать сильный стресс и потерю доверия к самому близкому человеку.

Купание

Кошек нужно постепенно приучать к воде, так как они боятся оказаться беззащитными в воде. Обычно для этого требуется терпение и много времени.

Разрешать незнакомцам гладить кошку

Для вас ваши гости — это друзья и близкие, которых вы хорошо знаете. А вот кошка не имеет представления о том, кто они такие. Не стоит заставлять животное общаться с посторонними: когда питомец захочет, он сам выйдет познакомиться.

Лишать личного пространства

Иногда кошке нужно спрятаться, чтобы побыть наедине с собой. Она должна чувствовать себя защищённой в своём убежище, поэтому не стоит вытаскивать её оттуда силой.

Будить

Мало кому понравится, если его лишают сна из-за чьей-то прихоти. Кошки любят подольше поспать, и нужно уважать их право на отдых.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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