Эти привычки безумно раздражают кошку: не стоит так делать, если хотите сохранить отношения с питомцем

Чтобы не испортить отношения с кошкой, важно понимать особенности её психологии и восприятия мира.
Некоторые, казалось бы, безобидные шутки могут серьёзно обидеть животное.
Какие 5 привычек хозяина раздражают питомцев:
Пугать пылесосом
Кошки очень боятся резких звуков, поэтому не стоит специально их пугать. Это может вызвать сильный стресс и потерю доверия к самому близкому человеку.
Купание
Кошек нужно постепенно приучать к воде, так как они боятся оказаться беззащитными в воде. Обычно для этого требуется терпение и много времени.
Разрешать незнакомцам гладить кошку
Для вас ваши гости — это друзья и близкие, которых вы хорошо знаете. А вот кошка не имеет представления о том, кто они такие. Не стоит заставлять животное общаться с посторонними: когда питомец захочет, он сам выйдет познакомиться.
Лишать личного пространства
Иногда кошке нужно спрятаться, чтобы побыть наедине с собой. Она должна чувствовать себя защищённой в своём убежище, поэтому не стоит вытаскивать её оттуда силой.
Будить
Мало кому понравится, если его лишают сна из-за чьей-то прихоти. Кошки любят подольше поспать, и нужно уважать их право на отдых.
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