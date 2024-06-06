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"Кис-кис": почему кошки отзываются на этот звук?

Почему кошка откликается на "кис-кис"

1:06
Зоосфера » Кошки

Все владельцы знают, что при произношении звука "кис-кис" их питомцы реагируют. Они могут подходить ближе, мурлыкать или даже мяукать в ответ. Это явление вызывает интерес и вопросы: почему кошки так реагируют на этот звук?

Почему кошка откликается на "кис-кис"
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вероятно, самый простой ответ состоит в том, что звук "кис-кис" привлекает внимание кошек просто потому, что он напоминает им звуки, которые они сами издают. Мяуканье и другие звуки, которые производятся при взаимодействии с кошкой, могут быть похожи на "кис-кис", поэтому кошки реагируют на него как на что-то знакомое.

Кошки — социальные животные, которые могут общаться друг с другом и с людьми через звуки и жесты. "Кис-кис" может восприниматься ими как призыв к общению или знак внимания. 

Если владелец использует звук "кис-кис" в положительном контексте, например, при приятных действиях (например, при кормлении), кошка может начать ассоциировать этот звук с чем-то приятным и в будущем реагировать на него с энтузиазмом.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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