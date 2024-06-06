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Как понять, что кошка требует внимания: главные признаки

Стало известно, как понять, что кошка требует внимания

1:16
Зоосфера » Кошки

Стереотип о том, что кошки независимы и не нуждаются в человеческом внимании, далек от правды. За многие столетия совместного проживания мы не только стали "соседями", но и настоящими друзьями.

Стало известно, как понять, что кошка требует внимания
Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Конечно, кошка не требует столько внимания, сколько собака, но это не значит, что ей оно вообще не нужно.

Вот 5 признаков того, что вашей любимице срочно необходимо ваше внимание:

Бросается под ноги

Поверьте, кошка прекрасно осознает, что это рискованно, ведь человек может не ожидать такого поведения. Таким образом, она "тонко намекает", что пора провести время вместе.

Подходит и пристально смотрит

Не ищите в этом взгляде мистики: кошка просто скучает и хочет побыть рядом с любимым человеком.

Проказничает

В крайних случаях кошка может начать устраивать беспорядок в доме, потому что даже негативное внимание для неё лучше, чем его отсутствие.

Мяукает по ночам

Если вы не уделяли кошке достаточно внимания в течение дня, она может попытаться компенсировать этот недостаток ночью.

Следует за вами повсюду

Когда кошка превращается в ваш "хвостик", это очевидный сигнал: она хочет, чтобы вы провели с ней больше времени.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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