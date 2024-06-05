Эти дикие животные могут жить с вами по соседству: список вас удивит

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2:26
Зоосфера

Держать дома диких животных уже не редкость. В квартирах можно встретить крыс, хамелеонов, змей, пауков и других необычных питомцев.

Россиянам назвали диких животных, которые могут жить рядом с вами
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Lersch is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Лиса

В дикой природе лисы пугливы и избегают людей. Однако, если выращивать лису с рождения в домашних условиях, она легко становится ручной. В 1959 году Дмитрий Беляев начал экспериментировать с адаптацией лис к жизни с человеком. Он работал с редкими серебристо-черными лисами, стремясь вывести послушную породу.

У таких домашних лис более круглая морда, расцветки варьируются от белой до темно-рыжей, а глаза могут быть голубыми. Для комфортного содержания достаточно раз в неделю вычесывать их шерсть, часто выгуливать и не оставлять надолго в одиночестве. Лисы привыкают к поводку и любят быть на природе, но могут стать замкнутыми, если их обижать.

Енот-полоскун

Еноты активны ночью и отдыхают днем. В квартире им нужно выделить отдельное помещение с тряпками для норы, туалетом и местом для лазания. Еноты любят свободу, поэтому клетка им не подходит. Они любопытны и предпочитают прятать добычу в укромных местах, поэтому им нужно личное пространство, например, шкаф. Кормить енота нужно 3-4 раза в день, причем приемы пищи должны быть вечером, ночью и утром. В доме с енотом нельзя держать грызунов или птиц, так как он может на них охотиться. Физическое наказание вызовет агрессию у енота.

Обезьяна

Обезьян легко содержать в домашних условиях, если учитывать некоторые особенности. Их уход похож на содержание енотов. Однако, обезьянам лучше предоставить клетку и выпускать на прогулку под присмотром, иначе они могут устроить беспорядок.

Для комфортной жизни с обезьяной хозяин должен стать для нее авторитетом. Лучшей породой для домашнего содержания является саймири. Эти обезьяны достигают 25-36 см в длину и весят около 2 кг, живут около 9 лет. В еде они неприхотливы и едят то же, что и люди: фрукты, творог, салаты.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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