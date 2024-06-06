Как понять, что собака признала вас своим лидером: зоологи назвали основные признаки

Интересно, что такая избирательность характерна как для крупных пород (кавказская овчарка, бойцовские псы), так и для миниатюрных (померанский шпиц, йоркширский терьер).
Существуют 5 признаков, по которым можно определить, что собака видит в вас своего лидера:
Во время прогулки собака не тянет вас вперед, вынуждая бежать за ней: по законам стаи вожак идет первым, остальные следуют за ним.
При возвращении домой собака не забегает вперед вас, влетая в открытую дверь: сначала она пропускает человека, а затем заходит сама.
Вы можете спокойно подойти к миске с едой или даже забрать пищу: собака не проявляет агрессии или негативной реакции.
Собака всегда выполняет команды хозяина и подходит, когда ее зовут. Исключение составляют лишь некоторые породы (например, акита-ину), которые могут проигнорировать команду, если не видят в ней смысла.
Собака пытается лечь спать рядом с вами, но не на вашем месте. Часто она выбирает место в спальне, которое может быть не самым удобным.