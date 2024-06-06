Как понять, что собака признала вас своим лидером: зоологи назвали основные признаки

Кинологи назвали 5 признаков, которые говорят о том, что собака видит в вас хозяина

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Не секрет, что собаки склонны к доминированию и не всегда признают человека своим лидером.

Интересно, что такая избирательность характерна как для крупных пород (кавказская овчарка, бойцовские псы), так и для миниатюрных (померанский шпиц, йоркширский терьер).

Существуют 5 признаков, по которым можно определить, что собака видит в вас своего лидера:

Во время прогулки собака не тянет вас вперед, вынуждая бежать за ней: по законам стаи вожак идет первым, остальные следуют за ним.

При возвращении домой собака не забегает вперед вас, влетая в открытую дверь: сначала она пропускает человека, а затем заходит сама.

Вы можете спокойно подойти к миске с едой или даже забрать пищу: собака не проявляет агрессии или негативной реакции.

Собака всегда выполняет команды хозяина и подходит, когда ее зовут. Исключение составляют лишь некоторые породы (например, акита-ину), которые могут проигнорировать команду, если не видят в ней смысла.

Собака пытается лечь спать рядом с вами, но не на вашем месте. Часто она выбирает место в спальне, которое может быть не самым удобным.