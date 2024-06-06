Эти ошибки не дают вам подружиться с кошкой: мотайте на ус

Когда мы решаем завести домашнего питомца, мы рассчитываем построить с ним крепкие дружеские отношения.
Однако с кошками все не так просто: одной только заботой и лаской их расположения не добиться.
Ученые выяснили, что именно характер животного играет ключевую роль в том, удастся ли нам найти общий язык. Кошки стремятся найти хозяина, максимально похожего на них по характеру.
Тем не менее, избежать трех роковых ошибок в общении с питомцем поможет наладить дружбу:
Громкий голос
Для кошек крик и высокая тональность голоса являются признаками агрессии. Если для вас громкие звуки обычны, животное живет в постоянном стрессе. В таких условиях о дружбе не может быть и речи.
Отсутствие заботы
Хотя вниманием любви питомца не завоевать, его отсутствие напрямую влияет на ваши отношения. Не забывайте заботиться о своей любимице.
Отсутствие воспитания
Некоторые хозяева игнорируют плохое поведение кошки, а затем пытаются быстро исправить ситуацию. Это приводит к обиде и непониманию со стороны питомца.
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