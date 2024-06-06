Голливудская улыбка: как правильно почистить зубы своей собаке

Ветеринары рассказали, как почистить зубы собаке

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Животные редко не сопротивляются при чистке зубов, но существует простой и эффективный способ избежать этой проблемы.

Зоологи поделились полезным лайфхаком по уходу за зубами питомцев.

Гигиенические процедуры, которые мы выполняем ежедневно без труда, для наших домашних животных часто превращаются в настоящее испытание. Вместе с их сопротивлением на чистку зубов и мытье шерсти уходит много наших сил. Чтобы такие действия не вызывали у вас трудностей, эксперты предлагают использовать несложную методику.

Этот метод достаточно распространен и почти считается народным. Если у вас уже не осталось терпения чистить зубы своему упрямому питомцу, вы можете упростить этот процесс.

Нанесите зубную пасту или чистящее средство, которое вы используете для своей кошки или собаки, на резиновую игрушку или другой резиновый предмет, с которым любит играть ваше животное. Таким образом, ваш питомец сам почистит зубы во время игры, и вы сэкономите свои нервы, силы и время.