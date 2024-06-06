Голливудская улыбка: как правильно почистить зубы своей собаке

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Ветеринары рассказали, как почистить зубы собаке

1:08
Зоосфера » Собаки

Животные редко не сопротивляются при чистке зубов, но существует простой и эффективный способ избежать этой проблемы.

Ветеринары рассказали, как почистить зубы собаке
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Зоологи поделились полезным лайфхаком по уходу за зубами питомцев.

Гигиенические процедуры, которые мы выполняем ежедневно без труда, для наших домашних животных часто превращаются в настоящее испытание. Вместе с их сопротивлением на чистку зубов и мытье шерсти уходит много наших сил. Чтобы такие действия не вызывали у вас трудностей, эксперты предлагают использовать несложную методику.

Этот метод достаточно распространен и почти считается народным. Если у вас уже не осталось терпения чистить зубы своему упрямому питомцу, вы можете упростить этот процесс.

Нанесите зубную пасту или чистящее средство, которое вы используете для своей кошки или собаки, на резиновую игрушку или другой резиновый предмет, с которым любит играть ваше животное. Таким образом, ваш питомец сам почистит зубы во время игры, и вы сэкономите свои нервы, силы и время.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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