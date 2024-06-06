Эти признаки кричат о том, что скоро собака нападет на вас

Кинологи назвали признаки того, что собака скоро нападет на вас

1:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки среднего и крупного размера могут представлять угрозу для здоровья человека из-за их мускулистого телосложения и мощных челюстей.

Однако не все животные агрессивны по своей природе.

Если собака лает на прохожих, это не обязательно означает, что она нападет. Лай часто служит предупреждением и попыткой отпугнуть потенциальную угрозу для хозяина.

Какие признаки указывают на возможную агрессию у животного:

В дикой природе хищники показывают свою силу и агрессивные намерения, оголяя зубы. Это является последним предупреждением.

Собака становится напряженной, готовясь к прыжку, что выражается в напряжении всех мышц.

Если собака решила напасть, она, как правило, не будет лаять. Молчаливая собака, показывающая зубы, может стать последним, что вы увидите перед атакой.

Агрессивная собака смотрит на человека иначе, и белки её глаз становятся заметными.

Перед нападением агрессивная собака оценивает свои силы, делая несколько резких выпадов с попыткой укусить и отойти назад. В этот момент она проверяет вашу реакцию и оценивает, что вы можете ей противопоставить.