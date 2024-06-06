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Эти признаки кричат о том, что скоро собака нападет на вас

Кинологи назвали признаки того, что собака скоро нападет на вас

1:17
Зоосфера » Собаки

Собаки среднего и крупного размера могут представлять угрозу для здоровья человека из-за их мускулистого телосложения и мощных челюстей.

Кинологи назвали признаки того, что собака скоро нападет на вас
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Однако не все животные агрессивны по своей природе.

Если собака лает на прохожих, это не обязательно означает, что она нападет. Лай часто служит предупреждением и попыткой отпугнуть потенциальную угрозу для хозяина.

Какие признаки указывают на возможную агрессию у животного:

  • В дикой природе хищники показывают свою силу и агрессивные намерения, оголяя зубы. Это является последним предупреждением.
  • Собака становится напряженной, готовясь к прыжку, что выражается в напряжении всех мышц.
  • Если собака решила напасть, она, как правило, не будет лаять. Молчаливая собака, показывающая зубы, может стать последним, что вы увидите перед атакой.
  • Агрессивная собака смотрит на человека иначе, и белки её глаз становятся заметными.
  • Перед нападением агрессивная собака оценивает свои силы, делая несколько резких выпадов с попыткой укусить и отойти назад. В этот момент она проверяет вашу реакцию и оценивает, что вы можете ей противопоставить.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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