Названы полезные советы для кошатников: сильно облегчат жизнь

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Россиянам дали полезные советы по уходу за кошкой

1:11
Зоосфера » Кошки

Любителям кошек порой приходится нелегко, так как их пушистые любимцы превращают любую поверхность в ковер. Это заставляет владельцев чаще заниматься уборкой. Однако, процесс уборки может вызвать определенные трудности. Специалисты предлагают четыре простых совета, которые могут облегчить ситуацию:

Россиянам дали полезные советы по уходу за кошкой
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вычесывание

Регулярное вычесывание кошки уменьшит количество шерсти на полу и одежде. Если у вас особенно пушистая кошка, делайте это чаще.

Чистка ковра

Даже если ковер не является любимым местом вашего питомца, на нем все равно останутся следы его пребывания. Стандартные способы уборки могут быть не всегда эффективны. Попробуйте удалить шерсть обычным скребком для мытья окон.

"Успокоительное"

Если кошка активна в неподходящий момент, просто намочите какую-нибудь часть ее тела, например, хвост. Это поможет вам избежать прерывания отдыха.

Фольга

Чтобы отучить кошку прыгать на стол и другие поверхности, застелите их обычной фольгой. Кошки испытывают необъяснимый страх перед этим материалом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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