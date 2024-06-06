Почему кошки любят валяться на спине: эксперты ответили

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Стало известно, почему кошки любят лежать на спине

0:55
Зоосфера » Кошки

Часто можно заметить кошек в самых разных позах, которые кажутся нам странными и неудобными.

Стало известно, почему кошки любят лежать на спине
Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Все знают, что кошки любят лежать на спине. Но почему они это делают? Причина явно не в удобстве.

У кошек есть несколько объективных причин для такого поведения:

  • Когда дома или на улице слишком жарко, а искать прохладное место лень, кошка разваливается на спине и вытягивает лапы для естественного охлаждения.
  • Если кошка лежит на спине и демонстрирует игривость, это значит, что она хочет поиграть и провести время с вами.
  • Кошка может также показывать, что она довольна жизнью, выставляя свой животик. Это символ доверия своему хозяину.

Таким образом, когда кошка лежит на спине, это свидетельствует о ее радости и комфорте рядом с вами. Если дома слишком жарко, постарайтесь снизить температуру.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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