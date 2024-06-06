Почему кошки любят валяться на спине: эксперты ответили
Стало известно, почему кошки любят лежать на спине
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Часто можно заметить кошек в самых разных позах, которые кажутся нам странными и неудобными.
Все знают, что кошки любят лежать на спине. Но почему они это делают? Причина явно не в удобстве.
У кошек есть несколько объективных причин для такого поведения:
- Когда дома или на улице слишком жарко, а искать прохладное место лень, кошка разваливается на спине и вытягивает лапы для естественного охлаждения.
- Если кошка лежит на спине и демонстрирует игривость, это значит, что она хочет поиграть и провести время с вами.
- Кошка может также показывать, что она довольна жизнью, выставляя свой животик. Это символ доверия своему хозяину.
Таким образом, когда кошка лежит на спине, это свидетельствует о ее радости и комфорте рядом с вами. Если дома слишком жарко, постарайтесь снизить температуру.
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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru