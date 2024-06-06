Почему кошки любят валяться на спине: эксперты ответили

Стало известно, почему кошки любят лежать на спине

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Часто можно заметить кошек в самых разных позах, которые кажутся нам странными и неудобными.

Все знают, что кошки любят лежать на спине. Но почему они это делают? Причина явно не в удобстве.

У кошек есть несколько объективных причин для такого поведения:

Когда дома или на улице слишком жарко, а искать прохладное место лень, кошка разваливается на спине и вытягивает лапы для естественного охлаждения.

Если кошка лежит на спине и демонстрирует игривость, это значит, что она хочет поиграть и провести время с вами.

Кошка может также показывать, что она довольна жизнью, выставляя свой животик. Это символ доверия своему хозяину.

Таким образом, когда кошка лежит на спине, это свидетельствует о ее радости и комфорте рядом с вами. Если дома слишком жарко, постарайтесь снизить температуру.