Почему собака перестает слушаться хозяина на прогулке

Кинологи ответили, почему собака не слушается хозяина на прогулке

0:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак сталкиваются с ситуацией, когда дома их питомец ведет себя мило и послушно, а на улице превращается в совершенно другое животное, которое игнорирует своего хозяина.

Эта проблема довольно распространена, особенно среди молодых собак.

Эксперты объясняют такое изменение поведения тем, что дома собака находится в привычной и спокойной обстановке, где мало отвлекающих факторов. На улице же множество раздражителей, которые могут привлечь ее внимание.

Пока у собаки мало опыта, она будет реагировать на многие вещи с удивлением.

Поэтому не стоит удивляться, если в первый год воспитания собака иногда игнорирует команды.

Если же ваш питомец уже взрослый, проблема может заключаться в недостатке прогулок. Из-за нехватки активности собака радуется редким прогулкам и игнорирует команды, которые ей кажутся скучными.