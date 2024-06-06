Почему собака перестает слушаться хозяина на прогулке

Многие владельцы собак сталкиваются с ситуацией, когда дома их питомец ведет себя мило и послушно, а на улице превращается в совершенно другое животное, которое игнорирует своего хозяина.
Эта проблема довольно распространена, особенно среди молодых собак.
Эксперты объясняют такое изменение поведения тем, что дома собака находится в привычной и спокойной обстановке, где мало отвлекающих факторов. На улице же множество раздражителей, которые могут привлечь ее внимание.
Пока у собаки мало опыта, она будет реагировать на многие вещи с удивлением.
Поэтому не стоит удивляться, если в первый год воспитания собака иногда игнорирует команды.
Если же ваш питомец уже взрослый, проблема может заключаться в недостатке прогулок. Из-за нехватки активности собака радуется редким прогулкам и игнорирует команды, которые ей кажутся скучными.
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