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Почему собака перестает слушаться хозяина на прогулке

Кинологи ответили, почему собака не слушается хозяина на прогулке

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Зоосфера » Собаки

Многие владельцы собак сталкиваются с ситуацией, когда дома их питомец ведет себя мило и послушно, а на улице превращается в совершенно другое животное, которое игнорирует своего хозяина.

Кинологи ответили, почему собака не слушается хозяина на прогулке
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта проблема довольно распространена, особенно среди молодых собак.

Эксперты объясняют такое изменение поведения тем, что дома собака находится в привычной и спокойной обстановке, где мало отвлекающих факторов. На улице же множество раздражителей, которые могут привлечь ее внимание.

Пока у собаки мало опыта, она будет реагировать на многие вещи с удивлением.

Поэтому не стоит удивляться, если в первый год воспитания собака иногда игнорирует команды.

Если же ваш питомец уже взрослый, проблема может заключаться в недостатке прогулок. Из-за нехватки активности собака радуется редким прогулкам и игнорирует команды, которые ей кажутся скучными.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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