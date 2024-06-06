Эти кошки — друзья аллергиков: топ 3 породы

Ветеринары назвали гипоаллергенные породы кошек

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки считаются основными источниками аллергенов среди всех домашних животных. Основная причина этого — не их шерсть, а специфический белок, который выделяется их организмом.

Фото: flickr.com by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существуют гипоаллергенные породы кошек: они производят этот белок в меньших количествах, но полностью безвредных животных пока не существует.

Сфинкс

Эта порода считается самой антиаллергенной, в основном из-за отсутствия шерсти. Их редкий подшерсток обычно безопасен для людей. Однако жировые и потовые выделения могут вызывать аллергическую реакцию. При правильном уходе за животным можно избежать аллергии на эти вещества.

Петерболд

Эта элегантная порода была выведена в 1996 году в Санкт-Петербурге. Предками петерболдов являются сфинксы и ориентальные кошки — обе антиаллергенные породы. Чтобы избежать аллергии, петерболдов нужно купать два раза в неделю, так как они сильно потеют. Иногда организм человека может негативно реагировать на вещества, содержащиеся в слюне этой породы.

Корниш-рекс и девон-рекс

Эти породы занимают третье место в антиаллергенном рейтинге. У них короткая шерсть, за которой требуется особый уход. Таких кошек необходимо мыть не реже двух раз в неделю, а также уделять внимание гигиене их ушей, где могут скапливаться вещества, способные вызвать аллергию.