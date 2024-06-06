Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Продажи Ford в мае выросли благодаря гибридным автомобилям и пикапам
Готовим дома ореховую пасту
Банк России подал иск против АО "Тинькофф страхование" на 7,7 млрд рублей
Актриса Мария Кожевникова раскрыла имя четвёртого сына
Эксперт по кибербезопасности Шутов посоветовал второе пространство в смартфоне
Бен Ходжес: Киев не должен останавливать мобилизацию ни на минуту
Изысканная и гладкая: способы сохранения юности кожи рук
Ветеринары назвали гипоаллергенные породы кошек
Как увеличить скорость бега?
Топ 5 самых опасных собак в мире: с ними лучше не связываться

Кинологи назвали самые опасные породы собак

3:44
Зоосфера » Собаки

Когда речь заходит о самых опасных собаках на Земле, первым делом многие вспоминают питбуля, и это неслучайно.

Кинологи назвали самые опасные породы собак
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Американские питбультерьеры действительно считаются одними из самых опасных и устрашающих собак на планете, с которыми мало кто захочет иметь дело.

Питбуль

С их массивными телами, развитой мускулатурой, коренастостью и невероятной силой укуса в 126 килограммов на квадратный сантиметр, не удивительно, что питбули приобрели репутацию жестких бойцов. В США их считают одними из самых опасных собак, благодаря использованию в травле быков и медведей, а также в собачьих боях. Эти факторы, наряду с генетикой и физическими особенностями, делают питбулей внушительной силой. Недрессированный питбуль может стать неконтролируемым и представлять угрозу для людей. Для предотвращения этого, питбулей необходимо тщательно воспитывать и обучать, обеспечивая заботу и внимание. Только в таком случае собака будет адекватной и не станет нападать на людей.

Доберманы

Доберманы — одни из самых известных пород собак, также считаются одними из самых опасных. Эти служебные собаки, выведенные в Германии в конце 19 века, отличаются выносливостью, скоростью, мощью, элегантностью, бесстрашием и преданностью. Средний рост самцов составляет 70 сантиметров, а вес — 45 килограммов. Эти качества делают доберманов отличными охранниками. Хотя они не самые агрессивные собаки, доберманы могут проявлять агрессию по отношению к враждебным животным и людям. Холерический темперамент и активность требуют тщательного воспитания с раннего возраста, чтобы вырастить верного друга и надежного защитника для семьи.

Ротвейлер

Ротвейлеры, хотя и не выглядят так грозно, как питбули, превосходят их в ряде показателей, включая силу укуса в 146 килограммов на квадратный сантиметр. Мускулистые и сильные, они весят до 50 килограммов и генетически запрограммированы на защиту дома и хозяина. Эти территориальные собаки являются прекрасными охранниками, готовыми защищать своего хозяина до последнего. Однако без должной дрессировки, ротвейлеры могут стать опасными и неконтролируемыми.

Канарский дог

Канарский дог сразу вызывает опасение своим видом. Эта сторожевая и пастушья собака была выведена в Испании и использовалась в боях. Широкая грудь, сильные лапы и короткая морда подчеркивают их опасность. Канарские доги крайне недоверчивы к незнакомцам и могут наброситься на любого прохожего. В некоторых странах, таких как Австралия и Новая Зеландия, разведение этих собак запрещено. Однако правильное воспитание и дрессировка могут сделать их идеальными защитниками.

Бразильский фила

Бразильская фила или фила бразилейро — крупная рабочая порода из Бразилии с крупным костяком и множеством складок кожи. Рост самцов достигает 75 сантиметров, а вес — от 50 килограммов и выше. Эти собаки очень недоверчивы и могут напасть на чужака без раздумий. Владение этой породой запрещено в ряде стран, таких как Великобритания и Израиль. Тем не менее, при правильной дрессировке фила бразилейро становятся идеальными охранниками, проявляющими преданность и любовь к своему хозяину и его семье.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Русский десант ВДВ развивает успех у Часова Яра. Битва за Харьков Дмитрий Плотников "Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Последние материалы
Германия знает о многообещающих запасах лития в Донбассе
Россиянам рассказали, что маска может помочь в защите от тополиного пуха
Андрей Пинчук: "Война всегда была элементом чего-то нового"
Нейл-стилист Корнева объяснила, какая форма ногтей визуально удлиняет пальцы
Российских военных снабдили огнемётными системами ТОС-3 "Дракон"
Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов
Океанологи изучили "атлантизацию" и "пацификацию" морей Сибирской Арктики
В США высказались о подписании Израилем контракта на новые F-35
Bugatti представит преемника Chiron с новым гибридным двигателем V16
Россиянам предложили траншевую ипотеку взамен льготной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников