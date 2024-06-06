Топ 5 самых опасных собак в мире: с ними лучше не связываться

Кинологи назвали самые опасные породы собак

3:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда речь заходит о самых опасных собаках на Земле, первым делом многие вспоминают питбуля, и это неслучайно.

Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Американские питбультерьеры действительно считаются одними из самых опасных и устрашающих собак на планете, с которыми мало кто захочет иметь дело.

Питбуль

С их массивными телами, развитой мускулатурой, коренастостью и невероятной силой укуса в 126 килограммов на квадратный сантиметр, не удивительно, что питбули приобрели репутацию жестких бойцов. В США их считают одними из самых опасных собак, благодаря использованию в травле быков и медведей, а также в собачьих боях. Эти факторы, наряду с генетикой и физическими особенностями, делают питбулей внушительной силой. Недрессированный питбуль может стать неконтролируемым и представлять угрозу для людей. Для предотвращения этого, питбулей необходимо тщательно воспитывать и обучать, обеспечивая заботу и внимание. Только в таком случае собака будет адекватной и не станет нападать на людей.

Доберманы

Доберманы — одни из самых известных пород собак, также считаются одними из самых опасных. Эти служебные собаки, выведенные в Германии в конце 19 века, отличаются выносливостью, скоростью, мощью, элегантностью, бесстрашием и преданностью. Средний рост самцов составляет 70 сантиметров, а вес — 45 килограммов. Эти качества делают доберманов отличными охранниками. Хотя они не самые агрессивные собаки, доберманы могут проявлять агрессию по отношению к враждебным животным и людям. Холерический темперамент и активность требуют тщательного воспитания с раннего возраста, чтобы вырастить верного друга и надежного защитника для семьи.

Ротвейлер

Ротвейлеры, хотя и не выглядят так грозно, как питбули, превосходят их в ряде показателей, включая силу укуса в 146 килограммов на квадратный сантиметр. Мускулистые и сильные, они весят до 50 килограммов и генетически запрограммированы на защиту дома и хозяина. Эти территориальные собаки являются прекрасными охранниками, готовыми защищать своего хозяина до последнего. Однако без должной дрессировки, ротвейлеры могут стать опасными и неконтролируемыми.

Канарский дог

Канарский дог сразу вызывает опасение своим видом. Эта сторожевая и пастушья собака была выведена в Испании и использовалась в боях. Широкая грудь, сильные лапы и короткая морда подчеркивают их опасность. Канарские доги крайне недоверчивы к незнакомцам и могут наброситься на любого прохожего. В некоторых странах, таких как Австралия и Новая Зеландия, разведение этих собак запрещено. Однако правильное воспитание и дрессировка могут сделать их идеальными защитниками.

Бразильский фила

Бразильская фила или фила бразилейро — крупная рабочая порода из Бразилии с крупным костяком и множеством складок кожи. Рост самцов достигает 75 сантиметров, а вес — от 50 килограммов и выше. Эти собаки очень недоверчивы и могут напасть на чужака без раздумий. Владение этой породой запрещено в ряде стран, таких как Великобритания и Израиль. Тем не менее, при правильной дрессировке фила бразилейро становятся идеальными охранниками, проявляющими преданность и любовь к своему хозяину и его семье.