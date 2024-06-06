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О чем говорят собачьи поцелуи: стоит ли воспринимать их всерьез

Кинологи ответили, что значат собачьи поцелуи

1:09
Зоосфера » Собаки

Все знают, что у собак есть милая и забавная привычка — облизывать своих хозяев с головы до ног.

Кинологи ответили, что значат собачьи поцелуи
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Особенно активно они проявляют эту привычку после разлуки: некоторые собаки готовы целовать вас, даже если вы отсутствовали всего 20 минут, например, ходили в магазин.

Очевидно, что такая собачья привычка несет в себе положительный посыл — маловероятно, что животное будет проявлять внимание к тем, к кому оно равнодушно.

Но что же на самом деле означают эти "поцелуи"?

Эксперты в области психологии собак считают, что облизывание — это высшая форма выражения любви, благодарности и привязанности. Ведь собака не может просто подойти и рассказать о своих чувствах. По этому признаку легко определить, кто из членов семьи является любимчиком: кого пес облизывает больше, с тем у него самые теплые отношения.

Не стоит запрещать собаке демонстрировать свои чувства — у нее просто нет другой формы выражения.

Наоборот, нужно радоваться, что вы завоевали сердце животного, просто живя с ним под одной крышей.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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