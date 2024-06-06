Могут ли кошки и собаки чувствовать плохих людей: негативную энергию чуют за версту

Стало известно, могут ли кошки и собаки чувствовать плохих людей

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие верят, что собаки и кошки обладают уникальными способностями, позволяющими им разбираться в некоторых вещах лучше, чем людям.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Например, сложно не заметить, что собаки иногда реагируют агрессивно на определенных людей, избегают контакта, лают в пустоту или даже выбегают из пустой комнаты напуганными.

С кошками происходит нечто подобное. Они могут игнорировать или даже кусать некоторых гостей, шипеть без видимой причины и пристально смотреть на что-то, недоступное нашему зрению.

Эти наблюдения придают нашим любимцам некий мистический ореол.

Ученые попытались выяснить, насколько это соответствует реальности. Начнем с "неприятных" людей, которых не любят наши питомцы. Оказалось, что дело не в том, что они ощущают их плохую энергию или негативные намерения.

И кошки, и собаки — это бывшие дикие животные, у которых сохранились определенные инстинкты и навыки. Как и любым животным, им не понравится человек, который громко разговаривает, активно жестикулирует и ведет себя непредсказуемо.

Поэтому не стоит избегать своего друга только потому, что ваша собака его облаяла или кошка поцарапала.

С негативной энергией мест все сложнее, но и здесь есть объяснение. Причин странного поведения животных в пустоте может быть множество.

Например, они могли заметить паука или что-то еще, что им не понравилось.

Также не стоит забывать о звуках с улицы или из соседних квартир, которые мы не слышим.