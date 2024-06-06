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К чему снятся собаки: исключительно положительный посыл

Эксперты рассказали, к чему снится собака

1:18
Зоосфера » Собаки

Мир сновидений остается до конца не изученным, однако интерес к этой теме существует с древних времен.

Эксперты рассказали, к чему снится собака
Фото: openverse.org by sweetron1982 is licensed under CC BY 2.0.

С давних пор правители имели своих личных толкователей снов, которые должны были разгадывать значение различных символов.

Однако во снах часто нет ничего мистического, и их легко можно объяснить с психологической точки зрения.

К чему же нам снятся собаки?

Как выяснилось, появление этих удивительных животных в наших снах в основном имеет положительное значение. Если женщина видит во сне, что гуляет с собакой, это может предвещать появление поклонника. Подобный сон у мужчины означает скорую встречу с человеком, который станет надежным товарищем.

Даже если во сне на вас нападает агрессивная собака, не стоит пугаться: возможно, впереди вас ждут трудности и испытания, но вы сможете их преодолеть и выйти победителем.

Кстати, щенки могут сниться к появлению ребенка.

О грядущей беременности может сигнализировать даже взрослая собака.

Если вы увидели большую собаку, которая на вас не нападает, но находится рядом, не переживайте: у вас есть тайный покровитель, который незаметно помогает и следит за вами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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