Из-за чего питомец выглядит грустным: эксперты назвали основные причины

Стало известно, почему питомец выглядит грустным

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки начинает беспокоиться, если его питомец выглядит грустным.

Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Всем известно, что пес не может подойти и попросить о помощи, поэтому некоторые хозяева сразу начинают думать о худшем.

Однако, помимо болезни, могут быть и другие причины для печали.

Эксперты выделяют следующие:

Недостаток прогулок

Для собаки прогулка — это не просто возможность справить нужду. Это способ увидеть мир, познакомиться с новыми запахами и зарядиться энергией. Поэтому, если прогулка была короче обычного из-за усталости или плохой погоды, не удивляйтесь грусти питомца.

Недостаток игрушек

Собаки, как и дети, любят играть. Это один из немногих доступных им способов развлечения. Возможно, старые игрушки просто надоели собаке, или же ей хочется поиграть вместе с хозяином.

Отсутствие объективных причин

У некоторых собак от природы "грустное" выражение лица, что не всегда означает печаль. Также не стоит беспокоиться, если питомец много спит: для собаки норма — спать до 14 часов в сутки.