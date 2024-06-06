Как понять, что кошка вас любит: ученые назвали 5 признаков
Ученые назвали признаки того, что кошка вас любит
1:00
Владельцы домашних кошек обожают своих пушистых любимцев и хотят верить, что их чувства взаимны.
Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Однако сложно определить, испытывает ли животное настоящую привязанность или просто уживается с человеком.
Учёные выделили 5 признаков, свидетельствующих о кошачьей любви:
- Кошка периодически "массирует" вас лапками, выпуская когти. Это может быть болезненно, но показывает сильную привязанность. В этот момент кошка обычно мурлыкает и выглядит довольной.
- Кошка дарит "подарки" по своему усмотрению. В частных домах это могут быть мёртвые мыши и птицы, а в квартирах — всё, что ей удаётся найти или поймать.
- Кошка издаёт приятные звуки, такие как громкое мурлыканье, когда находится рядом с вами.
- Облизывание — это кошачий эквивалент поцелуев, проявление нежности к хозяину.
- Кошка любит быть рядом, сама просится на руки, выглядит довольной и счастливой.
Новости о животных
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru