Как понять, что кошка вас любит: ученые назвали 5 признаков

Ученые назвали признаки того, что кошка вас любит

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы домашних кошек обожают своих пушистых любимцев и хотят верить, что их чувства взаимны.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако сложно определить, испытывает ли животное настоящую привязанность или просто уживается с человеком.

Учёные выделили 5 признаков, свидетельствующих о кошачьей любви:

Кошка периодически "массирует" вас лапками, выпуская когти. Это может быть болезненно, но показывает сильную привязанность. В этот момент кошка обычно мурлыкает и выглядит довольной.

Кошка дарит "подарки" по своему усмотрению. В частных домах это могут быть мёртвые мыши и птицы, а в квартирах — всё, что ей удаётся найти или поймать.

Кошка издаёт приятные звуки, такие как громкое мурлыканье, когда находится рядом с вами.

Облизывание — это кошачий эквивалент поцелуев, проявление нежности к хозяину.

Кошка любит быть рядом, сама просится на руки, выглядит довольной и счастливой.