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Какие 3 действия раздражают кошек: стоит проявить особое внимание

Россиянам ответили, какие действия раздражают кошек

1:14
Зоосфера » Кошки

Люди и кошки живут вместе уже тысячи лет, но не всегда могут точно понять сигналы друг друга, что затрудняет общение и взаимопонимание.

Россиянам ответили, какие действия раздражают кошек
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ученые сомневаются, что кошка способна на сознательную месть из-за обиды, но вызвать у нее раздражение или обиду очень просто.

Если вы цените свои отношения с питомцем, важно знать, какие ваши действия его раздражают.

Знаете, почему большинство кошек не любит маленьких детей? Верно, потому что дети часто дергают их за хвост, как будто это дверной колокольчик.

Хвост — это продолжение позвоночника, и любое неосторожное движение может причинить боль. Кошка может не обидеться на малыша, ведь она понимает, что это "детеныш". Но на вас она вполне может обидеться, так как именно вы позволили такое поведение.

Кошкам также не нравятся грубые физические действия в их сторону. Для человека это может быть легкий шлепок, а для кошки — настоящее физическое насилие.

Третья раздражающая привычка людей — разговор на повышенных тонах, громкий смех и эмоциональная жестикуляция.

Все это кошки воспринимают как сигнал об агрессии.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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