Лысые кошки несут такую же опасность: аллергики всей России в шоке

Ветеринары развеяли миф о лысых кошках

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Медики развенчали популярный миф о том, что лысые породы кошек безопасны для аллергиков.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, это далеко не всегда так: такие кошки могут вызывать у аллергиков не менее сильную реакцию, и причина этого не обязательно кроется в густой шерсти домашних животных.

Важно помнить, что аллергия может возникать не только на шерсть. Человеческий организм может также реагировать на слюну, частицы эпителия животных и мускусные выделения кошек.

Не следует доверять словам заводчиков о безопасности лысых пород кошек. Животное не может быть полностью гипоаллергенным, и наоборот, отсутствие шерсти может привести к еще более сильной аллергической реакции из-за отсутствия барьера от других возможных раздражителей.

Известно, что кошки любят тереться мордочкой о своего хозяина или мебель, метя территорию с помощью мускусных желез. Эти выделения могут вызвать аллергическую реакцию.

Поэтому не стоит верить в существование гипоаллергенных пород кошек.