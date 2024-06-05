Что побуждает кошек мурлыкать перед сном

У кошек может быть множество причин для того, чтобы начать мурлыкать.
В течение дня это особенно легко объяснить, если проанализировать, что происходило перед началом этого "сольного концерта". Большинство питомцев обожает засыпать под звук собственного урчания.
Ответ был найден специалистами: мурлыканье служит для кошек своеобразной колыбельной. Оно помогает им настроиться на качественный и глубокий сон.
Когда питомец хочет вздремнуть днем или вечером при включенном свете и работающем телевизоре, эти успокаивающие звуки помогают ему отвлечься от постороннего шума.
Хотя природа кошачьего урчания до сих пор полностью не изучена, существуют интересные факты о нем. Например, эта частота звуков способна уменьшать болевые ощущения не хуже медицинских препаратов.
Кроме того, мурлыканье кошки может помочь и человеку настроиться на хороший здоровый сон, поэтому не спешите прогонять свою любимицу с кровати.
Кошки — отважные создания.