Что побуждает кошек мурлыкать перед сном

Эксперты ответили, почему кошка мурлычет перед сном

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У кошек может быть множество причин для того, чтобы начать мурлыкать.

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В течение дня это особенно легко объяснить, если проанализировать, что происходило перед началом этого "сольного концерта". Большинство питомцев обожает засыпать под звук собственного урчания.

Но что их побуждает это делать?

Ответ был найден специалистами: мурлыканье служит для кошек своеобразной колыбельной. Оно помогает им настроиться на качественный и глубокий сон.

Когда питомец хочет вздремнуть днем или вечером при включенном свете и работающем телевизоре, эти успокаивающие звуки помогают ему отвлечься от постороннего шума.

Хотя природа кошачьего урчания до сих пор полностью не изучена, существуют интересные факты о нем. Например, эта частота звуков способна уменьшать болевые ощущения не хуже медицинских препаратов.

Кроме того, мурлыканье кошки может помочь и человеку настроиться на хороший здоровый сон, поэтому не спешите прогонять свою любимицу с кровати.