Как стать любимым хозяином для собаки: наглядное пособие

Эксперты ответили, как стать любимым хозяином для собаки

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Если человек решил завести собаку и стать для нее главным, ему нужно знать несколько важных аспектов. Собаки могут хорошо ладить со всеми членами семьи, но выделяют только одного "своего" человека.

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Чтобы стать этим особенным человеком для собаки, необходимо учитывать один важный момент. Питомец должен ощущать, что вы являетесь главным в семье.

Кормление собаки — это только один из аспектов, но недостаточно, чтобы заслужить ее уважение и любовь. Своевременная подача пищи делает собаку благодарной, но этого мало.

Совместные прогулки играют важную роль в укреплении связи с питомцем. Поэтому важно часто гулять с собакой.

Не стоит чрезмерно баловать собаку. Если она почувствует, что вы дали слабину, то попытается занять ваше лидерское место.

Важно поддерживать определенную дистанцию с псом.

Именно такие люди быстро находят общий язык с собаками, и питомцы стараются поймать взгляд своего любимого хозяина.