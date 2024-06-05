Как стать любимым хозяином для собаки: наглядное пособие

Если человек решил завести собаку и стать для нее главным, ему нужно знать несколько важных аспектов. Собаки могут хорошо ладить со всеми членами семьи, но выделяют только одного "своего" человека.
Чтобы стать этим особенным человеком для собаки, необходимо учитывать один важный момент. Питомец должен ощущать, что вы являетесь главным в семье.
Кормление собаки — это только один из аспектов, но недостаточно, чтобы заслужить ее уважение и любовь. Своевременная подача пищи делает собаку благодарной, но этого мало.
Совместные прогулки играют важную роль в укреплении связи с питомцем. Поэтому важно часто гулять с собакой.
Не стоит чрезмерно баловать собаку. Если она почувствует, что вы дали слабину, то попытается занять ваше лидерское место.
Важно поддерживать определенную дистанцию с псом.
Именно такие люди быстро находят общий язык с собаками, и питомцы стараются поймать взгляд своего любимого хозяина.
Кошки — отважные создания.