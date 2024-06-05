Зачем кошки нюхают пищу перед тем, как начать есть: ответ наконец дан

Ветеринары ответили, почему кошка нюхает пищу перед тем, как начать есть

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У кошек существует множество необычных привычек, способных поразить даже опытного хозяина.

Фото: fotki.yandex.ru by ewwl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, многие видели, как животное сначала внимательно понюхивает свою пищу, прежде чем начать угощаться, только если кошка убедится, что все в порядке.

Этот странный "кулинарный ритуал" был объяснен специалистами.

Оказывается, эта привычка представляет собой своего рода тест на температуру пищи. Ведь кошка не будет есть, если еда слишком горячая.

Поразительно, но кошка действительно способна оценить температуру продуктов, понюхав их без прямого контакта. Это помогает защитить животное от возможных ожогов.

Также не стоит забывать о диком прошлом наших домашних кошек. В дикой природе они сами добывали пищу, охотились. Для того чтобы быть уверенными, что "добыча" безопасна и не сможет убежать или атаковать, кошки использовали свои усы.

Как видим, эта привычка сохранилась у них и по сей день.