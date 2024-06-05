Не вздумайте таскать кошек за шкирку: 3 главные причины против

Ветеринары ответили, почему нельзя брать кошку за шкирку

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцам кошек следует отказаться от практики поднимания их за шкирку или использования этого метода в качестве наказания. Только кошки могут так переносить своих котят, поскольку у них нежная кожа и эластичные связки.

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Перенос взрослой кошки таким образом причиняет ей боль и вред.

После года у кошек связки и кожа становятся более плотными, и они испытывают боль при натяжении, когда их берут за шкирку. Если питомец крупный, это может вызвать разрывы мышц, связок и другие повреждения тканей. Иногда перенос за шкирку может привести к удушению, что может быть смертельно для животного. В основном же кошке становится трудно дышать.

Переноска за шкирку может вызвать у многих кошек психологическую травму. Они могут паниковать, пытаться вырваться, испытывать стресс и страх от боли.

Такой метод переноски также опасен для владельца кошки. Животное может разозлиться от боли и стресса, и в ответ расцарапать или укусить руку хозяина.