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Почему собака часто лижет лапки: специалисты дали объяснение

Ученые объяснили, почему собака постоянно лижет лапы

1:11
Зоосфера » Собаки

Собаки не умеют разговаривать, поэтому владельцам приходится обращать внимание на различные сигналы и изменения в поведении своих питомцев, чтобы понять, что с ними что-то не так.

Ученые объяснили, почему собака постоянно лижет лапы
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Некоторые хозяева замечают, что их собаки уделяют чрезмерное внимание своим лапам.

Эксперты объяснили, что это может означать. Существует несколько распространенных причин:

Аллергическая реакция

Лапы собак не защищены во время прогулок, поэтому они могут контактировать с аллергенами. В этом случае необходимо посетить ветеринара и подобрать соответствующее лечение.

Боль

Если ваша собака очень активна и много двигается, возможно, что подушечки лап травмированы. Собака может вылизывать лапы, чтобы облегчить боль. В таком случае стоит пересмотреть режим тренировок и прогулок.

Психологические проблемы

Собаки — социальные существа, которым нужен постоянный контакт с человеком. Долгое одиночество может привести к тому, что они начнут привлекать внимание любыми способами, в том числе чрезмерным вылизыванием лап.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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