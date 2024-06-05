Собаки не умеют разговаривать, поэтому владельцам приходится обращать внимание на различные сигналы и изменения в поведении своих питомцев, чтобы понять, что с ними что-то не так.
Некоторые хозяева замечают, что их собаки уделяют чрезмерное внимание своим лапам.
Эксперты объяснили, что это может означать. Существует несколько распространенных причин:
Аллергическая реакция
Лапы собак не защищены во время прогулок, поэтому они могут контактировать с аллергенами. В этом случае необходимо посетить ветеринара и подобрать соответствующее лечение.
Боль
Если ваша собака очень активна и много двигается, возможно, что подушечки лап травмированы. Собака может вылизывать лапы, чтобы облегчить боль. В таком случае стоит пересмотреть режим тренировок и прогулок.
Психологические проблемы
Собаки — социальные существа, которым нужен постоянный контакт с человеком. Долгое одиночество может привести к тому, что они начнут привлекать внимание любыми способами, в том числе чрезмерным вылизыванием лап.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.