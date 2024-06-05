Как правильно хранить сухой корм для собак: основные ошибки, которые совершает каждый

Ветеринары назвали главные ошибки во время хранения сухого корма

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Гранулированный корм для собак необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте. Однако, несмотря на соблюдение этого правила, многие владельцы допускают ошибки при его хранении.

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Проверьте, не совершаете ли вы этих ошибок, и при необходимости исправьте их.

Корм должен храниться в герметичной упаковке или быть пересыпан в другую емкость с плотной крышкой. В противном случае запах гранул выветривается, корм становится менее привлекательным для собаки, пропитывается влагой и теряет свои первоначальные свойства и вкус.

Если вы живете в частном доме и храните корм в открытом пакете, существует риск, что его найдут грызуны или насекомые, которые могут переносить опасные заболевания, в том числе для человека.

Корм следует хранить при температуре от 10 до 20 градусов. При высокой температуре (особенно летом) полезные вещества и витамины, содержащиеся в корме, начинают распадаться и окисляться, делая корм бесполезным для питомца.

Часто владельцы стараются покупать большие упаковки корма "про запас" и не замечают, когда он истекает срок годности или покупают корм, который уже почти испорчен. Лучше покупать свежий корм чаще.

Некоторые хранят корм в холодильнике, что неплохо, но при кормлении оставляют его на длительное время при комнатной температуре. В это время в упаковке образуется конденсат, который пропитывает и портит гранулы, вызывая быстрое появление плесени.