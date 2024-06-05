Эти породы кошек признаны самыми вредными: узнайте, чтобы не пожалеть

Стали известны самые вредные породы кошек

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, хотя и кажутся ласковыми и нежными на первый взгляд, обладают своим собственным нравом. Их характерные черты могут сильно варьироваться в зависимости от породы.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте посмотрим на четыре породы кошек, которые считаются самыми сложными в поведении и имеют непростые привычки.

Сиамская кошка

Сиамские кошки часто сравнивают с собаками по характеру: они верны только одному хозяину и с трудом привязываются к другим людям. С посторонними могут вести себя высокомерно, показывая свой характер. Они не переносят ругань и физические наказания, отвечая на это агрессией. Эти кошки злопамятны и могут мстить за обиды долгое время.

Шартрез

Как и сиамские кошки, шартрезы преданы одному хозяину и не выносят грубости. Если хотя бы раз применить к ним жестокость, они не простят и будут постоянно проявлять свою вредность.

Экзотическая короткошерстная кошка

Эти кошки ласковы и игривы, но очень консервативны. Экзоты не переносят перемен, будь то новые члены семьи или переезд. Это делает их нервными и агрессивными по отношению к окружающим.

Сибирская кошка

Сибирские кошки обладают "северным" характером. Доверие и симпатию хозяина они требуют завоевывать. Им сложно ужиться с другими питомцами, они ценят своё пространство и не терпят посягательств на него. Поэтому им может быть некомфортно жить в маленьких квартирах.