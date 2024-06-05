Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом
Тренер "Зенита" Семак согласился, что всё время выигрывать невозможно
Диетолог Макиша: человеку необходимы масла, содержащие ненасыщенные жиры
Горчица и известь помогут победить проволочника
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Эти породы кошек признаны самыми вредными: узнайте, чтобы не пожалеть

Стали известны самые вредные породы кошек

1:32
Зоосфера » Кошки

Кошки, хотя и кажутся ласковыми и нежными на первый взгляд, обладают своим собственным нравом. Их характерные черты могут сильно варьироваться в зависимости от породы.

Стали известны самые вредные породы кошек
Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Давайте посмотрим на четыре породы кошек, которые считаются самыми сложными в поведении и имеют непростые привычки.

Сиамская кошка

Сиамские кошки часто сравнивают с собаками по характеру: они верны только одному хозяину и с трудом привязываются к другим людям. С посторонними могут вести себя высокомерно, показывая свой характер. Они не переносят ругань и физические наказания, отвечая на это агрессией. Эти кошки злопамятны и могут мстить за обиды долгое время.

Шартрез

Как и сиамские кошки, шартрезы преданы одному хозяину и не выносят грубости. Если хотя бы раз применить к ним жестокость, они не простят и будут постоянно проявлять свою вредность.

Экзотическая короткошерстная кошка

Эти кошки ласковы и игривы, но очень консервативны. Экзоты не переносят перемен, будь то новые члены семьи или переезд. Это делает их нервными и агрессивными по отношению к окружающим.

Сибирская кошка

Сибирские кошки обладают "северным" характером. Доверие и симпатию хозяина они требуют завоевывать. Им сложно ужиться с другими питомцами, они ценят своё пространство и не терпят посягательств на него. Поэтому им может быть некомфортно жить в маленьких квартирах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Стало известно, кто финансирует "цветные революции" по всему миру
Ученые рассказали, сколько лет Земля будет оставаться пригодной для жизни
ВСУ внаглую решили осуществить штурм российских позиций
Специалист Терешина предупреждает об опасности домашних масок для волос
Полезные свойства японского мисо
Стала известна личность мужа Анны Заворотнюк
Как избавиться от муравьёв на пионах?
В России растёт популярность рублёвых сбережений
Дмитрий Корнев: "ТОС-3 "Дракон" является самой удачной модификацией огнемёта"
В ГИБДД объяснили, почему категорически запрещено ставить на машину большие колеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников