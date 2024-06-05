Мы часто воспринимаем собаку как бесстрашного друга, который всегда готов прийти на помощь и защитить своего хозяина. Однако важно помнить, что все живые существа на планете могут испытывать страх.
Особенно распространён страх перед темнотой. Специалисты объясняют, почему это происходит.
Если ваш щенок ещё молод, испытывать страх — это нормально. Он не знает, представляет ли темнота опасность и как на неё реагировать. Со временем эта тревога обычно проходит.
Тем не менее, даже взрослые собаки могут бояться темноты. Почему? По той же причине, что и некоторые люди. В темноте привычные ориентиры исчезают, всё кажется зловещим и опасным. Поэтому многие собаки не любят гулять в темноте.
Хозяин должен уважать чувства своего питомца и не создавать ему лишнего стресса. Лучше гулять в тех местах, где есть хоть какое-то освещение вечером.
Однако иногда страх перед темнотой должен насторожить хозяина, особенно если взрослый пес вдруг начинает паниковать в темноте. В этом случае нужно обратиться к специалисту, так как возможно у собаки появились проблемы со зрением.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.