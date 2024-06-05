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Почему собака боится темноты: это должен знать каждый хозяин

Кинологи ответили, почему собака боится темноты

1:17
Зоосфера » Собаки

Мы часто воспринимаем собаку как бесстрашного друга, который всегда готов прийти на помощь и защитить своего хозяина. Однако важно помнить, что все живые существа на планете могут испытывать страх.

Кинологи ответили, почему собака боится темноты
Фото: flickr.com by spaceodissey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Особенно распространён страх перед темнотой. Специалисты объясняют, почему это происходит.

Если ваш щенок ещё молод, испытывать страх — это нормально. Он не знает, представляет ли темнота опасность и как на неё реагировать. Со временем эта тревога обычно проходит.

Тем не менее, даже взрослые собаки могут бояться темноты. Почему? По той же причине, что и некоторые люди. В темноте привычные ориентиры исчезают, всё кажется зловещим и опасным. Поэтому многие собаки не любят гулять в темноте.

Хозяин должен уважать чувства своего питомца и не создавать ему лишнего стресса. Лучше гулять в тех местах, где есть хоть какое-то освещение вечером.

Однако иногда страх перед темнотой должен насторожить хозяина, особенно если взрослый пес вдруг начинает паниковать в темноте. В этом случае нужно обратиться к специалисту, так как возможно у собаки появились проблемы со зрением.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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