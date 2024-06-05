Кошка боится апельсинов: чем обусловлен панический страх

Стало известно, почему кошка боится апельсинов

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У кошек существует множество фобий, которые могут показаться нам непонятными.

Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, питомец может внезапно запаниковать при виде банана или огурца, так как они могут напомнить ему о змеях, древних врагах их предков.

Одной из таких фобий является неприязнь к апельсинам.

Специалисты объяснили, почему этот безобидный фрукт вызывает у кошек такое отвращение. Оказалось, что сами плоды не вызывают у кошек особых эмоций, они относятся к ним нейтрально. Однако кожура апельсина вызывает у кошек сильную ненависть.

Почему так происходит?

Дело в том, что у кошек очень острое обоняние. Поэтому запах апельсина, который человеку кажется приятным, может свести животное с ума.

Этот страх можно использовать в воспитательных целях. Если кошка начала ходить в туалет в неположенном месте, стоит обработать поверхность кожурой апельсина.

Или просто оставить кожуру рядом. После этого кошка быстро привыкнет пользоваться только своим лотком.