У кошек существует множество фобий, которые могут показаться нам непонятными.
Например, питомец может внезапно запаниковать при виде банана или огурца, так как они могут напомнить ему о змеях, древних врагах их предков.
Одной из таких фобий является неприязнь к апельсинам.
Специалисты объяснили, почему этот безобидный фрукт вызывает у кошек такое отвращение. Оказалось, что сами плоды не вызывают у кошек особых эмоций, они относятся к ним нейтрально. Однако кожура апельсина вызывает у кошек сильную ненависть.
Дело в том, что у кошек очень острое обоняние. Поэтому запах апельсина, который человеку кажется приятным, может свести животное с ума.
Этот страх можно использовать в воспитательных целях. Если кошка начала ходить в туалет в неположенном месте, стоит обработать поверхность кожурой апельсина.
Или просто оставить кожуру рядом. После этого кошка быстро привыкнет пользоваться только своим лотком.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.