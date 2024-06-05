3 самых чистоплотных животных: лидер рейтинга вас удивит

Составлен топ самых чистоплотных животных

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Знаете ли вы, какие животные считаются самыми чистоплотными и заботливыми в вопросах гигиены? Возможно, из-за стереотипов ваше представление о лидерах этого рейтинга окажется ошибочным.

Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

Давайте узнаем, какие питомцы занимают три первых места по чистоплотности.

Кошки

Кошки спят почти половину суток, что не позволяет им часто пачкаться. А 30% времени бодрствования они тратят на умывание и другие гигиенические процедуры. Кошки с диким нравом, привыкшие охотиться на мышей, умываются еще чаще, чтобы их добыча не учуяла посторонние запахи.

Собаки

Многие породы собак обожают воду и купание. Они внимательно выбирают место для туалета, стараясь справить нужду подальше от своего дома, а затем скрывают следы. Собаки следят за состоянием своей шерсти и тщательно вылизывают себя.

Свиньи

Фраза "как свинья" обычно относится к очень нечистоплотным людям, но это заблуждение. Свиньи возглавляют рейтинги по чистоплотности не только среди домашних животных. Они купаются в грязи, чтобы защитить кожу и шерсть от паразитов, таких как блохи и клещи. А трение о стены и другие поверхности помогает им избавиться от засохшей грязи и паразитов.