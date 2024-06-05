Какие породы кошек не линяют: мечта любого кошатника

Россиянам назвали, какие породы кошек не линяют

1:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие люди любят кошек, но не все хотят видеть шерсть по всей квартире. Кроме того, питомцы часто оставляют следы на одежде.

Фото: flickr.com by Роберто Шабс is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, существуют породы кошек, которые практически не линяют.

Специалисты выделили несколько таких пород.

Во-первых, это все виды сфинксов. Эти кошки либо полностью без шерсти, либо имеют минимальный волосяной покров, который не выпадает.

Это отличный выбор для тех, кто ценит изящных и элегантных животных.

Также почти не линяет ориентальная кошка, популярность которой растет с каждым годом. Эти кошки не только почти не линяют, но и выглядят очень необычно и привлекательно.

Среди известных пород также стоит упомянуть сиамских кошек. Они практически не линяют, особенно если регулярно, хотя бы раз в неделю, их вычесывать.

Еще один вариант — экзотический меконгский бобтейл. Эта порода отличается умом и привязанностью к хозяевам.