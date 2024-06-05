Принять решение о том, чтобы завести щенка или взрослую собаку, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это требует не только подготовки, но и моральной готовности. Решение не должно быть импульсивным.
Ответьте на следующие три ключевых вопроса перед тем, как завести питомца.
Готовы ли вы взять на себя ответственность?
Собака, как и любой другой питомец, становится полноправным членом вашей семьи, нуждающимся в любви, внимании, заботе и постоянном уходе.
Можете ли вы обеспечить питомца финансово?
Помимо покупки щенка, вам предстоят регулярные расходы на питание, аксессуары, услуги ветеринаров, грумеров и кинологов. Готовы ли вы выделить отдельную статью бюджета на эти траты?
Готовы ли вы к домашней привязанности?
Собаки не переносят одиночества, их нужно выгуливать, желательно два раза в день. Долгие командировки и оставление собаки в одиночестве на несколько дней — не лучший вариант.
Есть ли у вас свободное время для выгула, дрессировки и других необходимых процедур для питомца?
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.