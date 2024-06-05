Ответьте на эти 3 вопроса перед покупкой собаки: каждый обязан на них ответить

Кинологи назвали 3 вопроса, на которые надо ответить перед покупкой собаки

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Принять решение о том, чтобы завести щенка или взрослую собаку, гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это требует не только подготовки, но и моральной готовности. Решение не должно быть импульсивным.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ответьте на следующие три ключевых вопроса перед тем, как завести питомца.

Готовы ли вы взять на себя ответственность?

Собака, как и любой другой питомец, становится полноправным членом вашей семьи, нуждающимся в любви, внимании, заботе и постоянном уходе.

Можете ли вы обеспечить питомца финансово?

Помимо покупки щенка, вам предстоят регулярные расходы на питание, аксессуары, услуги ветеринаров, грумеров и кинологов. Готовы ли вы выделить отдельную статью бюджета на эти траты?

Готовы ли вы к домашней привязанности?

Собаки не переносят одиночества, их нужно выгуливать, желательно два раза в день. Долгие командировки и оставление собаки в одиночестве на несколько дней — не лучший вариант.

Есть ли у вас свободное время для выгула, дрессировки и других необходимых процедур для питомца?