Эти продукты нельзя давать кошкам: все мифы наконец разоблачены

Ветеринары назвали запретные продукты для кошек

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — чрезвычайно умные животные, но даже они могут случайно съесть что-то вредное.

Обычные продукты могут быть чрезвычайно опасны для здоровья вашей кошки. Эксперты выяснили, чем не следует кормить кошку.

Многие забывают, что коровье молоко и сливки полезны только для котят. Взрослым кошкам эти продукты давать не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на их здоровье.

Сырое мясо также следует исключить из рациона, поскольку оно может привести к появлению паразитов. Противоположно распространенному мнению, рыба тоже вредна для кошек. Ее употребление может вызвать проблемы с почками и дефицит питательных веществ.

Если вы кормите кошку вареной курицей, убедитесь, что в ней нет костей: иначе кошка может получить серьезные травмы внутренних органов или подавиться.

Субпродукты полезны для собак и людей, но кошкам их давать не стоит. После употребления печени у них могут возникнуть проблемы с кишечником.

Лучше всего вообще не давать животным еду со своего стола, так как это может быть опасно.