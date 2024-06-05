Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
82-летняя бабушка-инвалид оказалась заперта дома на 9 месяцев из-за лифта
Чай масала поможет легко и эффективно похудеть
Житель Югорска получил 65 тысяч рублей за неиспользованную страховку
Фитнес-эксперт Силина: не стоит обращать внимание на мускулы, выбирая тренера в зале
Кинологи назвали 3 вопроса, на которые надо ответить перед покупкой собаки
Пять инновационных гаджетов для эффективных тренировок дома
Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным
Испанские и французские фермеры перекрыли дороги вдоль границы в Пиренейских горах
Россиянам рассказали, как распознать мошенников под видом электриков
Эти продукты нельзя давать кошкам: все мифы наконец разоблачены

Ветеринары назвали запретные продукты для кошек

1:10
Зоосфера » Кошки

Кошки — чрезвычайно умные животные, но даже они могут случайно съесть что-то вредное.

Ветеринары назвали запретные продукты для кошек
Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Tired_20-year-old_cat.jpg by Dimitri “Diti” Torterat is licensed under CC BY 2.0 fr

Обычные продукты могут быть чрезвычайно опасны для здоровья вашей кошки. Эксперты выяснили, чем не следует кормить кошку.

Многие забывают, что коровье молоко и сливки полезны только для котят. Взрослым кошкам эти продукты давать не рекомендуется, так как это может негативно сказаться на их здоровье.

Сырое мясо также следует исключить из рациона, поскольку оно может привести к появлению паразитов. Противоположно распространенному мнению, рыба тоже вредна для кошек. Ее употребление может вызвать проблемы с почками и дефицит питательных веществ.

Если вы кормите кошку вареной курицей, убедитесь, что в ней нет костей: иначе кошка может получить серьезные травмы внутренних органов или подавиться.

Субпродукты полезны для собак и людей, но кошкам их давать не стоит. После употребления печени у них могут возникнуть проблемы с кишечником.

Лучше всего вообще не давать животным еду со своего стола, так как это может быть опасно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Подкормки для максимального урожая огурцов
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Герань в доме: счастливая примета или примета несчастья?
Можно ли вывести пырей с огорода без химии
Появление САУ "Мальва" под Харьковом обнулит французские CAESAR Дмитрий Плотников Возвращение Ирана: Йемен повысил ставку в войне против Израиля и Запада Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Почему не стоит пить вчерашний чай: почему следует предпочесть свежезаваренный напиток
Как ухаживать за волосами: советы и факты для борьбы с выпадением, сухостью и перхотью
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Эти 3 породы кошек абсолютно равнодушны к человеку: эксперты составили список
Последние материалы
Фитнес-эксперт Силина: не стоит обращать внимание на мускулы, выбирая тренера в зале
Кинологи назвали 3 вопроса, на которые надо ответить перед покупкой собаки
Пять инновационных гаджетов для эффективных тренировок дома
Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным
Испанские и французские фермеры перекрыли дороги вдоль границы в Пиренейских горах
Россиянам рассказали, как распознать мошенников под видом электриков
Джонни Депп сыграет Дьявола в комедии "Карнавал в конце света"
Продюсер оценил шансы Никиты Преснякова на успех в США
Ветеринары назвали запретные продукты для кошек
Дефицит европейских автомобилей на вторичном рынке России: причины и последствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников